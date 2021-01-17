البحرين تنفي ادعاءات قناة الجزيرة (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
وكالات

قطر ما زالت تبدي عدم جديتها باستخدام إعلامها، وذلك على الرغم من التوقيع على "بيان العلا"  من أجل المصالحة الخليجية والعربية.

 

وفي تطورجديدة نفت الداخلية البحرينية صحة ما بثته قناة الجزيرة القطرية عن مظاهرة مزعومة بدعوى تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدى البحرين، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".


اعتبرت البحرين ما بثته الجزيرة غير واقعي ويفتقد للمهنية، ودليلا يؤكد التوجه الإعلامي العدائي ضد البحرين، من خلال التقارير المضللة واللقطات المفبركة.

 

قالت الداخلية البحرينية إنها لم تسجل بلاغات عن أي تظاهرات، مثلما نقلته القناة القطرية عن جمعية الوفاق المنحلة.

 

وبعد قمة "العلا" التي عقدت مؤخرا في السعودية، بادرت البحرين بدعوة قطر لبدء المباحثات الثنائية، لكن قطر ما زالت بعيدة جدا عن المصالحة، فمتى تنضم قطر لمساعي التكاتف العربي؟.

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