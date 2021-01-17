كورونا يضرب ميلان من جديد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعلن ميلان الإيطالي عن إصابة نجمين بارزين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير صحفية بأنَّ المسحة السابقة لنجمي ميلان هاكان وهرنانديز كانت سلبية وذلك بسبب زعم تقارير صحفية في الجمعة الماضية أن الفريق الإيطالي لديه إصابتين بفيروس كورونا على الرغم من مشاركة الظهير الفرنسي في مران الفريق يوم أمس السبت.

وقال ميلان في بيان رسمي له عبر شبكة الإنترنت: "يعلن النادي عن خضوع جميع أفراد الفريق بأكملهم لاختبارات فيروس كورونا أمس السبت وجاءت نتيجة مسحة هاكان تشالهانوجلو وثيو هيرنانديز إيجابية على الرغم من أنها كان سلبية قبل ذلك".

وأضاف: "أبلغ النادي الجهات الصحية المختصة أنه تم وضع اللاعبين على الفور في الحجر الصحي المنزلي ولم تظهر عليهما أي أعراض".

واختتم ميلان بيانه قائلًا: "سيستمر جميع اللاعبين والموظفين الآخرين تحت المراقبة وفقًا للبروتوكولات الصحية السارية".

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