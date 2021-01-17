الحرية يتخطى كمين الشرطة في مطروح بالقسم الثالث

الأحد 17/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح نادي الحرية في تحقيق فوز كبير علي الشرطة المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر ب بالقسم الثالث.

أحرز أهداف الحرية عدوي عاكف هدفين، وأحمد فتحي هدف،
ليرفع الحرية رصيدة للنقطة التاسعة ويتصدر المجموعة مؤقتا، ويظل الشرطة المطروح بدون رصيد من النقاط.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس ونجح مركز شباب الحمام في تحقيق فوز مهم علي مركز شباب برج العرب بهدفين نظيفين أحرزهم حازم السيد مدافع الفريق في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب الحمام.

ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الرابعة من 3 مباريات ، ويستمر شباب برج العرب في قاع الجدول بدون نقاط.

وتأجلت مباراتي المصري السلوم وشباب الضبعة ، و مطروح وهلال الضبعة بسبب مشاركة فريقي المصري السلوم والهلال الذي خسر من الجزيرة اليوم بهدف نظيف في التمهيدي الثاني لكأس مصر

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الحرية 9 نقاط
2- المصري السلوم 7 نقاط
3- الهلال 7 نقاط
4- الزهور 7 نقاط
5- شباب الضبعة 4نقاط
6- م. شباب الحمام 4 نقاط
7- مطروح نقطة وحيدة
8-الشرطة بلا نقاط
9- م.شباب برج العرب بلانقاط

أخبار تهمك

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

منذ 19 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عمر إسماعيل يوسف ينضم لنادي زد ٣ مواسم

منذ 42 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

06:07 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»