ياسمين صبري تشارك فيديو مع جمهورها من الأطفال
الأحد 17/يناير/2021 - 07:15 م
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين صبري فيديو لها مع جمهورها من الأطفال في الإسكندرية وذلك عبر حشابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وظهر حب الأطفال بالإسكندرية، وتعلقهم بالفنانة ياسمين صبري والتي كتبت تعليقا على الفيديو قائله: " احلي اسكندرانية اسكندرية".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي، ونهال عنبر وحقق نجاحا كبيرا منافسا مع الأعمال الدرامية.
وظهر حب الأطفال بالإسكندرية، وتعلقهم بالفنانة ياسمين صبري والتي كتبت تعليقا على الفيديو قائله: " احلي اسكندرانية اسكندرية".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي، ونهال عنبر وحقق نجاحا كبيرا منافسا مع الأعمال الدرامية.
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