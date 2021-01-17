خالد الجندي: المخالفين معي يشتمون ويهربون ولا يردون علميًا (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ترك سؤال لمن يهاجمونه لكي يردوا عليه، ما كانوا يدعون الفهم والمعرفة، إلا أنهم لم يردوا عليه، موضحا أن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ ألف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء في كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان القرآن كاملا في ركعة واحدة.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "لم أجد من يرد على بما ورد في صحيح البخاري ومسلم وعند أحاديث أبي داوود، وكل ما جاء يتصف بالقوة الخارقة للعادة في تلاوة القران، لهؤلاء السلف، لكن وجدت أن من يختلفون معي يشتمون ويهربون ولا يناقشوني".

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