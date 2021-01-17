عمر إسماعيل يوسف ينضم لنادي زد ٣ مواسم

الأحد 17/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

انضم عمر اسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق لصفوف نادي زد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية و ذلك في صفقة انتقال حر و لمدة ٣ مواسم تبدأ من يناير الجاري .

وبدأ عمر اسماعيل يوسف في المشاركة في تدريبات فريق زد مؤخرا والذي يقوده أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق في عهد الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة .

 

من جهة اخري تصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة والقنال في دوري الدرجة الثانية المصري بعد الفوز على طنطا، الذي هبط للمركز الأخير في الترتيب.

 

 

وفاز بورتو السويس على طنطا بهدف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 6 نقاط في المركز الأخير.

 

من جهة أخرى، فاز منتخب السويس على نادي زد بهدف أبو النصر حلمي. فوز رفع رصيد منتخب السويس للنقطة الـ17 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة في المركز الثالث.

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