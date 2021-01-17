وزيرة الصحة: المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض سيكون صرح عالمي

الأحد 17/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المجمع القومي للامصال بحلوان سيكون نقلة نوعية لمصر في هذا المجال، لافتة إلى أنها تفقدت اللمسات الأخيرة الخاصة بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية TeN"، مساء الأحد، إلى أنه سيكون صرح عالمي كبير جدا، وسيكون هناك توامة مع كثير من المراكز البحثية، وسيكون مركز للعلماء في مصر للبحث وترصد الأمراض.

وأضافت أن المركز القومي للأمصال واللقاحات سيبدأ العمل بشكل تجريبي خلال أسبوعين على مساحة 10 آلاف متر مربع، وكله مميكن، وبه روبوتات لأعمال الجرد.

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