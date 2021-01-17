مجلس إدارة راية القابضة يوافق على مقترح تجزئة السهم

الأحد 17/يناير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة مجلس إدارتها على الاقتراح المُقدم من قبل إدارة الشركة والخاص بمعدل السيولة والتداول على سهم الشركة بالبورصة المصرية، والخاص بتجزئة أسهم الشركة ، ويعد الغرض من ذلك الإجراء هو زيادة قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية الخاصة بالشركة وجذب المستثمرين وهو ما سيزيد من تداولها على شاشات التداول بالبورصة المصرية. 

وأوضح أحمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية أن هذا المقترح يهدف إلى زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطورات أداء الشركة وشركاتها التابعة، والتحسن في مؤشراتها المالية والتشغيلية بمختلف المعايير القياسية.

ولذلك وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على المقترح المعروض والذي يأتي بهدف تحفيز وزيادة معدلات التداول على سهم الشركة بالبورصة المصرية، ووافق المجلس على السير في إجراءات تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد والبالغة حالياً خمسة جنيهات للسهم الواحد، وذلك بمعدل تقسيم يبلغ عشرة أسهم للسهم الواحد، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسون قرشاً فقط لا غير.


ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في هذا الامر، وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وموعد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوجيه ونشر الدعوة.

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