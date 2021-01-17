24.945 مليون برميل يوميا متوسط انتاج "أوبك" في الربع الأخير من 2020

ارتفع معدل متوسط انتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الى 24.945 مليون برميل نفط يوميا خلال الربع الاخير من العام 2020 بزيادة قدرها 1.097 مليون برميل يوميا مقارنة مع معدل الانتاج في الربع الثالث من العام ذاته وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة.





وجاءت الزيادة في معدل الانتاج خلال الربع الاخير من العام الماضي بعد التحسن المسجل في الطلب على الذهب الاسود في السوق العالمي من جهة وقيام بعض اعضاء المنظمة برفع سقف الانتاج بعد تراجعها في وقت سابق نتيجة عوامل جيوسياسية.





وكانت أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الاشهر الأخيرة مدعومة بالتحسن في اساسيات السوق وعمليات شراء قوية من منطقة اسيا والمحيد الهادىء حيث قفز سعر سلة خامات اوبك بنسبة 15% بالغا 49.17 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 2020 مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته.





وفي السوق الاجلة فقد وسعت اسعار النفط الخام أيضا من مكاسبها حيث ارتفع خام برنت بنسبة 14.2% الى 50.22 دولار في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبق فيما ارتفع خام نيامكس بنسبة 13.8% الى 47.07 دولار للبرميل خلال فترتي المقارنة ذاتها وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.





ومن المتوقع استمرار تحسن النفط خلال الفترة القادمة خاصة بعد القرار الطوعي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وقررت بموجبه تخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل نفط يوميا خلال شهر نوفمبر ومارس من العام 2021 .