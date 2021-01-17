"معلش"..أحمد العوضي يتعرض للتنمر من أحد متابعيه ويرد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رد الفنان أحمد العوضي على تعليق أحد متابعيه، عقب مشاركته فيديو أثناء ممارسته الرياضة في الجيم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال أحد المتاعبين لأحمد العوضي قائلا: "يا سبحان الله راك غلط مش صحيح تدريبك خاطئ "، ورد عليه "العوضي" قائلا: " بكره اتعلم الصح معلش ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مشاركته في مسلسل "شديد الخطورة" مع عدد من الفنانين منهم ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

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