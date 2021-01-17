"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن إنطلاق دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي من المستشفيات العامة والمركزية والمستشفي التخصصي ومستشفى والتامين الصحي، التي بدأت تناولت محاضراتها "مفصل الركبة".

وأكدت مديرية الصحة، في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" أن الدورة التدريبية تنفذها إدارة العلاج الطبيعي بإشراف من الدكتورة الشيماء حجاج مدير الإدارة، وتأتي في إطار إهتمام المديرية برفع كفأة مقدمي الخدمة الصحية، وتستمر ليوم 22 يناير الجاري، وحاضر في اليوم الأول المدرب المعتمد الدكتور حسام البدري، إستشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.

وفي نهاية اليوم الأول للدورة التدريبية، أستقبل الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، بمكتبه، المدرب الدكتور حسام البدرى اخصائي العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والمحاضر المعتمد فى العلاج اليدوي من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقرى والمفاصل بنيوزيلاند، وسّلمه شهادة تقدير، موجهًا له الشكر على مشاركته في الدورة التدريبية.
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)
"مفصل الركبة" في دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي بـ"صحة بني سويف" (صور)

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