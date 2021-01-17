تأهل الجزيرة المطروحي للتمهيدي الثالث بكأس مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


كتب أحمد تيتو

نجح فريق الجزيرة المطروحي في التأهل للتمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الهلال المطروحي بهدف نظيف أحرزة محمد السيسي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني ، وكان الهلال ند قوي لفريق الجزيرة في المباراة التي أقيمت وسط أجواء ممطرة .

وشهدت المباراة إعتراضات بالجملة من الجهاز الفني لفريق الهلال علي حكم المباراة .

وعلي ملعب أفريكانو ببرج العرب نجح فريق فاركو في إقتناص بطاقة التأهل للتمهيدي الثالث بعد الفوز علي سبورتنج 6/7 بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء زمن المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة تألق فيها محمود السيد حارس فاركو والذي نجح في التصدي لثلاث ضربات جزاء.

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