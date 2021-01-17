" دبي للتسوق" يقدم أضخم جائزة في تاريخه





يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه وهي سيارة "دبليو موتورز" نوع "فينير سوبر سبورت" بنسخة دبي الحصرية والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم .





يأتي تقديم الجائزة من خلال الشراكة التي أبرمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق- وشركتي "اي ديلز" و "دبليو موتورز ".





وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مهرجان دبي للتسوق بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية.





ويمكن المشاركة في السحب عبر تطبيق "اي ديلز" أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك من خلال شراء نموذج مصغر لسيارة "فينير" بقيمة 1500درهم حيث سيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصا لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة على مستوى العالم .





وأعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سعادته بالشراكة مع "اي ديلز "و"دبليو موتورز" في تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة الأغلى في تاريخ مهرجان دبي للتسوق .





من جانبه قال جاد طبيلي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اي ديلز" إن مهرجان دبي للتسوق يعد أضخم حدث للتسوق في المنطقة، ولطالما قدم هذا المهرجان للعالم حملات وجوائز قيمة ومثيرة للغاية.





بدوره عبر رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دبليو موتورز:" عن الفخر بتقديم واحدة من سيارات "Fenyr SuperSport" المحدودة كجائزة كبرى في المهرجان .





ويمكن للجمهور المشاركة في السحب على سيارة "فينير سوبرسبورت" عبر زيارة www.idealz.com أو من خلال تطبيق "اي ديلز" على هواتف أ"ندرويد" و "اي او اس".