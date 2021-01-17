عضو المصرية للحساسية والمناعة يكشف عن 20 عرض للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن 85% من إصابات كورونا بسيطة وسهلة ولا تحتاج لطبيب أو تدخل طبي وتتعافي بدون أن تدخل، و40% من إصابات كورونا بدون أعراض وتتعافي بدون تدخل.



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن 15% فقط من إصابات كورونا تكون إصابات بسيطة أو متوسطة و1% منها حالات حرجة، مشددًا على أن هناك 20 عرض لفيروس كورونا من بينها السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، وفقدان الشم وفقدان التذوق والإسهال والمغص والقيء، والتهاب العين، واحمرار في الجلد، واحمرار في العين، وطفح جلدي، والإعياء الشديد، والزغطة، والعصبية والكأبة، مؤكدًا أن أي أعرض يظهر على الإنسان يتابعه لمدة 4 أيام وحال تدهور الحالة أكثر تكون مؤشر للإصابة بكورونا، بينما حال اختفاء الأعراض سريعًا فهذا يعني أنه ليس عرض للإصابة بكورونا.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن 90% من إصابات الاطفال بفيروس كورونا بلا أعراض، أو بنفس أعراض نزلات البرد، منوهًا بأن وفيات كورونا بين الأطفال 1 في الألف، و16 في الألف فقط يحتاجوا لدخول المستشفيات.

