التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مواجهة الأهلي والبنك

الأحد 17/يناير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
فرض التعادل السلبي نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه البنك الأهلي، وذلك في المباراة المقامة على ستاد المكس بالإسكندرية، بافتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وشن لاعبوه عدة هجمات على مرمى فريق البنك الأهلي، بغية إحراز الهدف الأول.

ومرر علي معلول في الدقيقة السادسة عرضية رائعة لكن محمد مجدي مدافع البنك انقض على الكرة قبل أن تصل إلى حمدي فتحي ويحولها إلى ركلة ركنية، لتصل الكرة مرة أخرى إلى وليد سليمان الذي سددها قوية ويتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك.

وواصل الأهلي هجماته على مرمى البنك الأهلي حيث سدد حمدي فتحي قذيفة ساروخية في الدقيقة 9 علت عارضة محمود الزنفلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول، ثم أتبعه أليو ديانج بتصويية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأصحاب الأرض.

ومع حلول الدقيقة 16 تهيأت الكرة لحسين الشحات على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي ليسددها بعيده تمامًا عن مرمى أصحاب الأرض في محاولة أهلاوية للتسجيل.

وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد من يحولها داخل الشباك لتضيع هجمة خطيرة على أصحاب القميص الأزرق في اللقاء، ثم قذيفة أخرى من وليد سليمان علت عارضة محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 23 مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية متنقة على رأس بدر بانون ليسددها باتجاه المرمى لكنها ابتعدت قليلا عن مرمى البنك الأهلي وتضيع فرصة أخرى من الأهلي لتسجيل الهدف، ثم تسديدة أخرى من محمد مجدي "أفشة" وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

واضطر وليد سليمان لاعب الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية، ليحل زميله والتر بواليا بديلًا له، ثم سدد محمد أفشة تصويبة قوية في الدقيقة 36 لكن محمد مجدي مدافع البنك تدخل في الوقت المناسب وأوقف خطورتها.

ولم يشهد الشوط الأول من هذا اللقاء أي هجمات أخرى لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين.

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