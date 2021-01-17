ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية في غرب دارفور إلى 83

الأحد 17/يناير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان أن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

 

وأشارت اللجنة في بيان منشور اليوم الأحد على صفحتها في "فيسبوك" إلى أن حصيلة الجرحى جراء أعمال العنف التي احتدمت صباح أمس السبت سجلت مصابين في صفوف القوات المسلحة.

 

 

وذكرت اللجنة أن الأطقم الطبية تبذل جهودا متواصلة لتقديم الرعاية إلى المصابين، بما في ذلك عمليات جراحية جارية حاليا في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي.

 

ولفتت اللجنة إلى أن الأطقم الطبية لا تزال تواجه صعوبات في التنقلات بسبب حظر التجول الشامل، مؤكدة وجود مصابين في حالة حرجة تحتاج نقلهم بشكل عاجل إلى العاصمة الخرطوم.

 

في غضون ذلك، أعلن مجلس السيادة الانتقالي أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اطلع على تطورات الأحداث في الجنينة وعدد من القرارات صدرت من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الأمن في الولاية.

 

وحث مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ المواطنين على "الاحتكام لصوت العقل والتعاون مع الأجهزة الأمنية"، داعيا  قيادات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها والإسهام في احتواء الأزمة.

 

وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سودا"، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.

 

وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت "أحداثا واعتداءات متفرقة"، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وليد سليمان يرفض الخروج من تشكيل الأهلي أمام البنك رغم شكواه من العضلة الخلفية

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والبنك

منذ أقل من ساعة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل أكثر من 20 قتيلاً.. وتشرد العديد بعد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

عشرات الجثث جراء الاشتباكات القبلية في دارفور

مقتل 20 شخص في تحطم طائرة عسكرية غرب السودان

المملكة تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور

مصر تقدم تعازيها للسودان في ضحايا حادث سقوط طائرة غرب دارفور

العنف يحرم 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية في دارفور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

04:59 م

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»