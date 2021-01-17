وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية، بتكلفة إنشاء بلغت 350 مليون جنيه.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور باسم عيسى، عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها أن المركز تم إنشاؤه على أعلى مستوى ليصبح صرحًا عالميًا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، مشيرة إلى توأمة المركز مع المراكز العلمية والبحثية في المنطقة لتبادل الخبرات والاستفادة في مجال البحوث، كما سيصبح وجِهة لكثير من العلماء والباحثين في مجال الترصد للأمراض المعدية والوبائية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت المعامل البحثية بالمركز للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرة إلى المركز يضم معامل متخصصة في البيولوجيا الجُزيئية، والأمراض الوراثية، والأورام، كما يضم 134 غرفة عزل تنفسي للأمراض المعدية، و6 غرف عمليات، و23 غرفة رعاية مركزة، وقسم للأشعة العلاجية والتشخيصية، ووحدة مناظير جهاز هضمي متقدمة، بالإضافة إلى مركز لتدريب الباحثين والأطقم الطبية.

وتابع أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام للمركز، وتركيب جميع الأجهزة الطبية واختبارها قبل بدء التشغيل، لافتًا إلى أن المركز تم إنشاؤه على مساحة 2000 متر، ويتكون من 11دور، ومزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية في تداول وحفظ البيانات من خلال برامج متطورة، فضلًا عن الربط المميكن داخل المركز، وربطه مع جميع المراكز البحثية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان بدأت جولتها التفقدية، اليوم، بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، في إطار زياراتها الميدانية للمنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المنشآت الطبية الجديدة.
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة
وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بإمبابة

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