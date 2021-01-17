مؤشر جديد يقرب ماندزوكيتش من ميلان

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولةى من صباح اليوم الأحد عن موعد خضوع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للكشف الطبي قبل التوقيع مع فريق نادي ميلان الإيطالي.









ولا يرتبط الدولي الكرواتي حالياً بأي نادي بعد أن قام بفسخ تعاقده مع فريق نادي الدحيل القطري في شهر يوليو الماضي على الرغم من أنه لم يقضي به سوى ستة أشهر.









وقال موقع فوتبول أرينا ان ماندوزكيتش سيخضع للكشف الطبي يوم غداً الإثنين قبل الكشف عن الصفقة بصورة رسمية وهو الذي لعب آخر مباراة له مع فريقه القطري السابق في شهر مارس الماضي.



