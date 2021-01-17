عاجل- إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والبنك

الأحد 17/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي.

 

واضطر وليد سليمان للخروج من ملعب المباراة في الدقيقة27  وحل زميله والتر بواليا بديلا له.

 

وكان وليد سليمان قد اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية خلال إجراء عمليات الإحماء لكنه أصر على المشاركة بشكل أساسي في المباراة.

 

ويتعادل الأهلي حاليا أمام مضيفه البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة المقامة على ستاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز

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