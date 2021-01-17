وزيرة الصحة: اللقاحات المتعاقد عليها حصلت على موافقة الطوارئ وتم التأكد من فاعليتها (فيديو)

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات تفضل البقاء في المنزل، وتصل للمستشفى في حالة متأخرة، منوهة بان المبادرة بدأت في القاهرة الكبرى ثم الشرقية والدقهلية والغسكندرية والبحيرة والمنوفية والصعيد.



واضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المبادرة تتضمن توفير جهاز قياس نسبة الأكسجين لمصابي كورونا، وهناك 20 ألف فرقة تقوم بالمتابعة وكان لذلك تأثيره على الانخفاض الملحوظ في دخول مصابي كورونا للرعاية المركزة والتنفس الصناعي.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك انخفاض يومي في أعداد إصابات فيروس كورونا، مشددة على أن هناك أولويات لدى الدول المصنعة للقاحات كورونا بتطعيم شعوبها اولًا، لافتة إلى أنه تم توقيع العقود وهناك توريدات للقاحات خلال الأيام والأسابيع القادمة.



ونوهت بأنه تم تأهيل جميع محافظات الجمهورية، بمراكز للتطعيم وتم الانتهاء من عمل البرنامج الالكتروني للتسجيل، وبمجرد وصول الشحنات سيتم الإعلان عن حملات التطعيم، مؤكدة أن اللقاحات التي يتم تسجيلها في مصر تمر بالعديد من المراحل بهيئة الدواء حتى مرحلة التجارب لمدة أسبوعين على الحيوانات، موضحة أن جميع اللقاحات المتعاقد عليها حصلت على موافقة الطوارئ وتم التأكد من فاعليتها، مطمئنة المواطنين: "مش هنطعم غير بلقاحات واثقين في مأمونيتها".

