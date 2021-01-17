ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلايستك بالقليوبية

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شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات بالقليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على مصانع بير السلم، جرى خلالها ضبط 3 مصانع كمامات، ومخلفات البلاستيك، وتنكات مياه، كما جرى ضبط مخزنين مواد غذائية ومياه بدون ترخيص، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات للعميد ناصر الرزاز، رئيس مباحث التحريات بالإدارة العامة لشرطة المسطحات، تفيد وجود مصانع "بير سلم"، بدون ترخيص في القناطر الخيرية.



جرى شن حملة مكبرة تمكنت من ضبط 3 مصانع لإنتاج الكمامات، وتدوير مخلفات البلاستيك، وتنكات المياه، كما جرى ضبط مخزنين لتعبئة المياه وأخر للمواد الغذائية بدون ترخيص، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.