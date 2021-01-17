وليد سليمان يرفض الخروج من تشكيل الأهلي أمام البنك رغم شكواه من العضلة الخلفية

الأحد 17/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رفض وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، الخروج من تشكيل الفريق الأحمر في مباراته أمام البنك الأهلي، رغم شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء.

واشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء قبل بداية مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، ليقوم والتر بواليا بإجراء عمليات الإحماء.

وقرر وليد سليمان المشاركة في المباراة وعدم مغادرة ملعب المباراة كما قام بعمل اختبار طبي قبل انطلاق اللقاء، وأكد للجهاز الطبي جاهزيته للمشاركة، ووضع "سبراي" على العضلة الخلفية.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي حاليا على ستاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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