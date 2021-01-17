"مبيهمنيش الفلوس".. محمد صبحي يوجده رسالة لجمهوره

الأحد 17/يناير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجه الفنان محمد صبحي رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "صبحي" قائلا: "لا يهمني العائد المادي بقدر ما يهمني احترام عقل المُشاهد فينا أقدمه من رسالة".

يذكر أن الفنان محمد صبحي آثار الجدل في الفترة الأحيرة عقب تكريمه النجوم في الحفلة التي أقامها والتي تحمل اسم "50 سنة فن" بجائزة بها صورته، حيث علق على ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي شارم مؤخرا بعض الصور من "فارس بلا جواد" ليصفه أنه من أصعب الأعمال التي قدمها.

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