وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال في حلوان خلال أسبوعين (فيديو)

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان تم إنشاءه على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم الانتهاء من الاعمال الانشائية والتجهيزات، وهناك أعمال اعتيادية بسيطة في الكهرباء، وتم التنسيق مع وزير الكهرباء بالأمس، وسيتم بدء تشغيل المجمع خلال أسبوعين.



واضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المجمع يضم 27 ثلاجة تبريد من 2-8 درجات، و8 ثلاجات للتجميد حتى -20، و30 مخزن جاف، مشددة على ان المجمع بأكمله مميكن، وبه روبوتات لجرد المحتويات، وجميع اجهزة مكافحة الحريق موجودة به بأعلى إمكانيات.



وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا المجمع مشروع قومي كبير يخدم مصر بأكملها وسيكون به مخزون استراتيجي من كافة اللقاحات والطعوم في مصر، منوهة بأن هذا النوع من الثلاجات عالية الجودة والكفاءة والميكنة لمحتويات المخازن تجعل هناك رقابة صحيحة لجودة التخزين، مشددة على أن هذا الصرح الكبير ينقل مصر في مجال الطعوم والامصال ويوفر مخزون بشكل عالي الكفاءة، لافتة إلى أنه الوزارة تستهدف تصنيع 90% من احتياجتنا من اللقاحات الأساسية وهذا الصرح يخدم هذا الهدف.

