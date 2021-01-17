وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال في حلوان خلال أسبوعين (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان تم إنشاءه على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم الانتهاء من الاعمال الانشائية والتجهيزات، وهناك أعمال اعتيادية بسيطة في الكهرباء، وتم التنسيق مع وزير الكهرباء بالأمس، وسيتم بدء تشغيل المجمع خلال أسبوعين.

واضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المجمع يضم 27 ثلاجة تبريد من 2-8 درجات، و8 ثلاجات للتجميد حتى -20، و30 مخزن جاف، مشددة على ان المجمع بأكمله مميكن، وبه روبوتات لجرد المحتويات، وجميع اجهزة مكافحة الحريق موجودة به بأعلى إمكانيات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا المجمع مشروع قومي كبير يخدم مصر بأكملها وسيكون به مخزون استراتيجي من كافة اللقاحات والطعوم في مصر، منوهة بأن هذا النوع من الثلاجات عالية الجودة والكفاءة والميكنة لمحتويات المخازن تجعل هناك رقابة صحيحة لجودة التخزين، مشددة على أن هذا الصرح الكبير ينقل مصر في مجال الطعوم والامصال ويوفر مخزون بشكل عالي الكفاءة، لافتة إلى أنه الوزارة تستهدف تصنيع 90% من احتياجتنا من اللقاحات الأساسية وهذا الصرح يخدم هذا الهدف.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ أقل من ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 6 ساعات

وليد سليمان يرفض الخروج من تشكيل الأهلي أمام البنك رغم شكواه من العضلة الخلفية

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

04:59 م

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

04:28 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»