رضا عبد العال يحشد 22 لاعبا لمواجهة مياة البحيرة بالكأس

الأحد 17/يناير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة لمواجهة مياة البحيرة في الثانية من عصر الاثنين بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

 وجاءت قائمة طنطا مكونة من محمد موسي، إبراهيم الجرايحي، حسام غالي، عصم عادل، إبراهيم عكوكو، حسن ابراهيم، عبدالرحمن الدح، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، محمد جمال ميدو، ابراهيم فاضل، محمد حسام الشرخه، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، السيد محمد ابو امنة، شهاب فتحي، اسامه النجار، سعيد حسن، محمد هشام، احمد الشافعي، محمد جمعة، محمود الشاعر.

ويغيب عن طنطا كلا من محمد ماجد أونش واحمد فهمي ومحمد فتحي وسليمان عبدربه
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