رئيس قوى البرلمان عن "حنفي الجبالي": قيمه وقامة قضائية كبيرة وإضافة كبيرة للبرلمان

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وجه النائب عادل عياد، رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفي الجبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الاخوان الإرهابية.



كما قدم "عياد"، خلال البيان الصادر له، التحيه والتقدير لكل من الوكيلين وكافة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مقدمًا التهنئة لهم على فوزهم بالمناصب القيادية خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، متمنيًا لهم النجاح الباهر خلال الفترة المقبلة في إصدار التشريعيات القانونية، والتي تؤكد على إستكمال كافة انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع.



وأشار رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الملفات والقوانين الماكثة داخل أدراج اللجنه خلال برلمان 2015، والتي لأبد من أنجاز مناقشتها وتحويلها إلى الجلسة العامة لإصدارها في أسرع وقت ممكن.