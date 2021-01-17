بنى سويف يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة التليفونات بالكأس

الأحد 17/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


عاد الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف لأداء تدريباته اليومية بملعب النادى ببنى سويف وذلك استعدادا لمواجهة تليفونات بنى سويف بمنافسات الدور التمهيدي بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .

وخاض اللاعبين تدريبا خفيفا تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون .

واشتمل تدريب الفريق على إجراء تقسيمات ضمت اللاعبين وسط مشاركة العديد من الناشئين الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية .

وطلب المدير الفنى لبنى سويف من اللاعبين بغلق صفحة مباراة الاعلاميين والتركيز فى القادم .

وأجرى الفريق تحاليل ' رابد تيست ' استعدادا للمواجهة المقبلة.

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