عبير صبري تتألق بالزي الصعيدي من كواليس مسلسل "موسى"

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شاركت الفنانة عبير صبري، صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "موسى" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير صبري في الصورة وهي مرتدية ملابس الصعيد، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور معلقين على جمال إطلالتها.



مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق