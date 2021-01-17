الجزائر تتوقف عن استيراد مادة الصويا

الأحد 17/يناير/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد المدير العام للديوان الوطني لتغذية المواشي وتربية الدواجن في الجزائر، محمد بطراوي، الأحد، توقف بلاده عن استيراد مادة الصويا ابتداء من شهر يوليو المقبل.


وقال: "سيتم توفير مادة الصويا داخل البلاد اعتبار من الـ5 من فبراير المقبل".

 

وأشار، إلى أنه "سيتم الشروع قريبا في إنتاج مادة الذرة في بعض المناطق الصحراوية، إضافة إلى إقامة وحدة للإنتاج وتحويل أغذية المواشي وتخزينها في ولاية أدرار".

 

وأضاف: "الجزائر تمتلك 23 وحدة لإنتاج الأعلاف إلى جانب 40 أخرى لبيعها في الداخل"، مؤكدا أن "التحكم في سعر الأعلاف يكون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".

 

وتابع: "الجزائر قامت بتصدير بيض التفقيس إلى ليبيا والدجاج المجمد إلى موريتانيا".

 

ونوه، إلى "تسجيل انخفاض كبير في أسعار اللحوم البيضاء، وأن الديوان يعمل على تخزين الفائض في الوقت الحالي تحسبا لشهر رمضان المقبل، والعمل على توفير 60 ألف طن من الدجاج".

 

وشدد بطراوي، على أن "الأسعار ستكون في متناول المستهلك خلال شهر رمضان المقبل"، مشيرا إلى استهلاك 57 ألف طن من الدجاج خلال شهر رمضان الماضي.

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