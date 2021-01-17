تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "JANNA" بمدينة القاهرة الجديدة

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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 1 فبراير 2021، تسليم 1512 وحدة سكنية "63 عمارة"، بمشروع "JANNA"، فى منطقة جنوب أرض الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، فى منطقة جنوب أرض الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة.



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1 فبراير 2021، وحتى يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، فى تسليم 1512 وحدة سكنية "63 عمارة"، بجميع المراحل بمشروع "JANNA"، فى منطقة جنوب أرض الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن العميل الفائز بالوحدة عليه التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث "مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث" بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



ويتم التسليم وفقا لما يلى:



- تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الإثنين 1 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 193، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 194، يوم الخميس 4 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 195، يوم الأحد 7 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 196، يوم الإثنين 8 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 197، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 198، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 199، يوم الخميس 11 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 200، يوم الأحد 14 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 201، يوم الإثنين 15 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 204، يوم الخميس 18 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 205، يوم الأحد 21 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 206، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 207، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 208، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 209، يوم الخميس 25 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2010، يوم الأحد 28 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2011، يوم الإثنين 1 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2012، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2013، يوم الأربعاء 3 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2014، يوم الخميس 4 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2015، يوم الأحد 7 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2016، يوم الإثنين 8 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2017، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2018، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2019، يوم الخميس 11 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2020، يوم الأحد 14 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2021، يوم الإثنين 15 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 163، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 164، يوم الأربعاء 17 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 165، يوم الخميس 18 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 21 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 22 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 24 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 170، يوم الخميس 25 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 171، يوم الأحد 28 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 172، يوم الإثنين 29 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 31 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الخميس 1 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 176، يوم الأحد 4 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 177، يوم الإثنين 5 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 287، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 288، يوم الخميس 8 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 289، يوم الأحد 11 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 290 يوم الإثنين 12 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 291، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 292، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 293، يوم الخميس 15 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 18 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 19 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 22 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 25 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 300، يوم الإثنين 26 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 301، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 302، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.