عاجل- وليد سليمان يشتكي من إصابة في "الخلفية" ووالتر بواليا يُجري عمليات الإحماء

الأحد 17/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
اشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء قبل مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم.

وخلال عمليات الإحماء اشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية، ليقوم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي بإجراء عمليات الإحماء حال عدم جاهزية سليمان للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي.

وكان موسيماني قد أعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وتواجد فيها وليد سليمان ضمن التشكيل الأساسي فيما تواجد بواليا على مقاعد البدلاء.


ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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