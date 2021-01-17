ناصر ملوي يفوز على مركز شباب القيس بالقسم الثالث

الأحد 17/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
سالم خليل


فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق مركز شباب القيس، باربعه اهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما الاحد  عليملعب مطاي، وذلك في ختام الجولة السابعة للقسم الثالث للموسم الكروي 2020\2021.

واقيمت بالأمس خمسه مباريات حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق مركز شباب مغاغه، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق القوصية، علي فريق الهنداو، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ديروط.

في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق ناصر الفكرية ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب مركزشباب الخارجة.

، وفاز فريق الوليدية، علي فريق بني مزار، بهدفين لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الوليدية.

وفاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق الوادي الجديد، بثلاثه اهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثه

1- مركز شباب ناصر ملوي 14 نقطة
2- ناصر الفكرية 13 نقطة
3- نادي ملوي 12نقطة
4 - مركز شباب القيس 12 نقطة
5- القوصية 11 نقطة
6- مركز شباب مغاغه 10 نقاط
7- مركز شباب سمالوط 10 نقاط
8- مركز شباب الخارجة 9 نقاط
9- الوليدية 9 نقاط
10- الهنداو 7 نقاط
11- بني مزار 5 نقاط
12- الوادي الجديد 3 نقاط

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