لي لي محمود اسماعيل تفوز بكأس مصر للجمباز

الأحد 17/يناير/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
فازت لي لي محمود اسماعيل بكأس مصر، للجمباز الفني فردي آنسات، تحت ست سنوات، في المنافسات التي أقيمت على صالة مدينة نصر، حيث تسلمت اللاعبة الميدالية الذهبية في وجود إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز.


وأشاد معتصم علاء الدين ومحمد علاء الدين، مدربا لي لي، بإمكاناتها وشخصيتها القوية في اللعب وتمنعها بروح الفوز والبطولة، ويتوقعان لها مستقبلا مبهرا في عالم الجمباز الفني.


وقدمت لي لي مستوى قوي على مدار المنافسات، وأقنعت لجنة التحكيم بمنحها المركز الأول والميدالية الذهبية، في كأس مصر عن الموسم الرياضي 2020-2021، التي أقيمت في صالة نادي مدينة نصر الرياضي.

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