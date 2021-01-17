وزير الإعلام يستقبل سفير كوريا الجنوبية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:46 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
ميسون أبو الحسن
التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالسفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي.

وأشار "هيكل" إلى قيام الوزارة بتنفيذ مبادرة سفراء الإعلام الجديد التي ضمت عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن مصر توضح الحقائق، كما أكد إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المؤثرين المصريين والكوريين للتعارف بينهم والمساعدة في نشر الحقائق والقصص المصورة عن الأحداث بين البلدين وزيارة مختلف المواقع السياحية والتراثية والثقافية.

كما رحب "هيكل" بتبادل زيارات الصحفيين الكوريين للإطلاع على أحدث التجارب الإعلامية وتبادل الخبرات، وأشار إلى أهمية الإعلام والثقافة في تقوية الروابط بين الشعوب.

من جانبه قال السفير الكوري  إن مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الذين خدموا بها فقد تمت ترقيتهم لمناصب أعلى، وأن مصر تتمتع بسمعة سياحية عظيمة وأنه قد قام بزيارة معظم مدن مصر من الإسكندرية لأسوان وأشاد بحفاوة الشعب المصري في استقباله.

كما أكد أن مصر قد أصبحت هدفا مهما للمستثمرين من مختلف دول العالم. وأكد أيضا على دور المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي لتوضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين.

كما أكد أهمية التعاون الشعبي بين مصر وكوريا، بوصفه الأكثر أهمية واستمراراً من التعاون الحكومي.

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