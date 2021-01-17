برلمانية: الأسبوع الأول من برلمان 2021 يؤكد بداية قوية للحياة النيابية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب 2021، في الأسبوع الأول من انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، مُشيرة إلى أنها بداية قوية مما تدل على أن المجلس الجاري قادم بقوة.

وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر له، اليوم الأحد، أن تعليق "الجبالي" على أداء الحكومة يُوكد على قوة البرلمان الجاري مقارنته عن السابق، كما أنه سيشهد رقابه فعاله ومُستمرة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مجس النواب الجاري يحرص دائمًا على أن يكون المواطن المصرى في بؤرة الاهتمام وعلى رأس الأولويات وذلك من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبءعن كاهله، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواججها الدولة من مواجهة كورونا.

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