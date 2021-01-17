أوساسونا يعبر إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا إلى ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه على إسبانيول بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.









سجل ثنائية فريق نادي أوساسونا خارفي مارتينيز في الدقيقة التاسعة فيما سجل الهدف الثاني إنريكي بارخا في الدقيقة التاسعة والعشرين ولم تشهد دقائق الشوط الثاني أي جديد.









ويواصل أوساسونا مسلسل نتائجه الإيجابية بعد أن نجح في الحصول على نقطة خلال مواجهته الأخيرة بالليجا من أنياب ريال مدريد على ملعبه.



