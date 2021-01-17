الشهيد الــ(321).. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى كفر الدوار العام السابق

الأحد 17/يناير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور خالد شوقى، مدير مستشفى كفر الدوار العام السابق، الذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور خالد شوقى، الطبيب رقم الــ(321)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ 42 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ ساعة و نصف

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المارد الأحمر

منذ 33 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ نصف ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

04:28 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»