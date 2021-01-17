شاهد أحدث ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي عبر إنستجرام

الأحد 17/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هنا جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان سوارية برفقة زوجها أحمد فهمي وذلك من أحد السهرات ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها.

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

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