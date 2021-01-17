عضو المصرية للحساسية والمناعة يكشف حقيقة ظهور موجة رابعة لكورونا (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مشكلة فيروس كورونا في موجته الثانية والثالثة وحتى الرابعة الموجودة ببعض الدول أنه أصبح عائلي، يصيب أكثر من فرد داخل العائلة وأصبح سريع الانتشار جدًا.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك بعض العوامل التي تزيد من عدوى المحيطين بكورونا تتمثل في سوء التهوية، وزيادة عدد الأفراد الموجودين داخل المكان الواحد، وزيادة فترة المرض، والتدخين، ونقص المناعة، والسعال ورشح الأنف والذي يضاعف من فرص العدوى من مرتين لـ 3 مرات.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لا يجب تناول المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا؛ لكونه مضاد للبكتريا، ومن يتناول مضاد حيوي لعلاج البرد والأنفلونزا جاهل، كما أنه يهدر الأموال والوقت دون جدوى.

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