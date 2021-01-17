قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الأخوان ونقلها لخزينة الدولة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت  محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية احمد سالم، اليوم الأحد، بقبول  الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ  على  أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزينة الدولة. 

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة. 

وشملت الدعوى كل من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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