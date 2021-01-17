بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تشارك في جمهورها بصورة لها من عقد قران نادر حمدي

الأحد 17/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريهان بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون النبيتي وذلك من عقد قران الملحن نادر حمدي ، وعلقت ميريهان على الصورة وكتبت: حول الليلة الماضية من حفل زفاف صديقي نادر حمدي.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.

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