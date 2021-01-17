قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اتخاذ قرار جديد عقب مواجهة البنك الأهلي، بالدوري العام.

 

وقرر المدير الفني، عدم منح اللاعبين راحة سلبية عقب انتهاء اللقاء، واستئناف التدريبات بشكل مباشر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 

ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر، مرانه الجماعي غدٍ الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

ويستضيف البنك الأهلي نظيره المارد الأحمر، في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي الصاعد حديثاً في المركز العاشر ومعه 7 نقاط.

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