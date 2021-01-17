عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه البنك الأهلي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان.