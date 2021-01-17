قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تضرب الأمطار الغزيرة شوارع محافظة الإسكندرية، في هذه الأثناء، وذلك ضمن نوة الفيضة الكبرى التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وخيمت السحب الممطرة على سماء المحافظة مما تسبب في حجب إشاعة الشمس، كما تواجد الرياح الشديدة وسط حالة من السقيع تشهدها المحافظة، تسبب في هدوء في الشوارع لإضطرار المواطنين بالتواجد في منازلهم وعدم النزول منها.

تأتي هذه قبيل ساعة واحدة من لقاء يلتقى فيه فريق الأهلى مع نظيره البنك الأهلى، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب نادي حرس الحدود بمنطقة المكس غرب الإسكندرية.

كانت أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الأحد، انه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصاُ على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،ان جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

ياتى ذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد الموافق ١٧ يناير، والتي تشير إلي فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.

وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)
قبيل مباراة الأهلي.. أمطار غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية (صور)

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