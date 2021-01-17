



بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 تصدر اليوم البحث عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021، والذي يتم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، التي أتاحته الوزارة تسهيلا على المواطنين الذهاب للمكاتب التابعة للتضامن في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في الأونة الأخيرة.





معاش تكافل وكرامة

حرصا على توفير حياة كريمة لفئات المجتمع محدودي الدخل في مصر اتاحت وزارة التضامن الإجتماعي صرف دعم مادي تحت مسمى “تكافل وكرامة” وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتم صرفة بشكل شهري كا مساعدة للمواطنين في ظروف المعيشة.





خطوات الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة

دائما يبحث الكثير من المستفادين من معاش تكافل وكرامة عن كيفية الإستعلام عن موعد الصرف أو الأسماء المستحقة، وتسهيلا عليكم البحث نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة خطوات الإستعلام وهو كا الأتي:-





- الدخول على البوابة الإلكترونية لتكافل وكرامة ( اضغط هنا ).

- ثم كتابة الرقم القومي للحاصل على المعاش المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- وأخيرا الضغط على استعلام على الفور يظهر نتيجة البحث عن معاش تكافل وكرامة.



