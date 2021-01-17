للتخلص من هوس كورونا.. أمراض أخرى تؤدي لفقد الشم والتذوق (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك انتشار لنزلات البرد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يوجد 200 مجموعة من فيروسات مختلفة من مسببات نزلات البرد.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن 100 % من المصابين بالبرد سوف يتعافوا من نزلات البرد بسهولة حال كان لديهم مناعة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك 5 أنواع من الامراض منتشرة حاليًا وهي فيروس كورونا، والأنفلونزا ونزلات البرد وحساسية الانف والجيوب الأنفية. 

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن 40% من الفيروسات التنفسية تسبب فقدان لحاستي الشم والتذوق وهذا ليس جديد على كورونا، منوهًا بأن من أعراض الجيوب الأنفية الإصابة بصداع لفترة طويلة أو فقدان الشم والتذوق، مع وجود إفرازات سميكة وسرسبة من الخلف واحتقان في الزور وألم في الأذن والفك العلوي والأسنان وسعال ورائحة فم كريهة وإرهاق وتعب، لافتًا إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في حكة في الأنف وسرسبة من الأمام أو الخلف في الأنف، مع العطس وسببها العطور والبرفانات والبخور والقطط والكلاب وحشر الفراش والفطريات.

أخبار تهمك

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 22 دقيقة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 21 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»