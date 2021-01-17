للتخلص من هوس كورونا.. أمراض أخرى تؤدي لفقد الشم والتذوق (فيديو)
الأحد 17/يناير/2021 - 03:56 م
رقية جمال
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك انتشار لنزلات البرد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يوجد 200 مجموعة من فيروسات مختلفة من مسببات نزلات البرد.
وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن 100 % من المصابين بالبرد سوف يتعافوا من نزلات البرد بسهولة حال كان لديهم مناعة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك 5 أنواع من الامراض منتشرة حاليًا وهي فيروس كورونا، والأنفلونزا ونزلات البرد وحساسية الانف والجيوب الأنفية.
وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن 40% من الفيروسات التنفسية تسبب فقدان لحاستي الشم والتذوق وهذا ليس جديد على كورونا، منوهًا بأن من أعراض الجيوب الأنفية الإصابة بصداع لفترة طويلة أو فقدان الشم والتذوق، مع وجود إفرازات سميكة وسرسبة من الخلف واحتقان في الزور وألم في الأذن والفك العلوي والأسنان وسعال ورائحة فم كريهة وإرهاق وتعب، لافتًا إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في حكة في الأنف وسرسبة من الأمام أو الخلف في الأنف، مع العطس وسببها العطور والبرفانات والبخور والقطط والكلاب وحشر الفراش والفطريات.