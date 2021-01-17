للتخلص من هوس كورونا.. أمراض أخرى تؤدي لفقد الشم والتذوق (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك انتشار لنزلات البرد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يوجد 200 مجموعة من فيروسات مختلفة من مسببات نزلات البرد.





وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن 100 % من المصابين بالبرد سوف يتعافوا من نزلات البرد بسهولة حال كان لديهم مناعة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك 5 أنواع من الامراض منتشرة حاليًا وهي فيروس كورونا، والأنفلونزا ونزلات البرد وحساسية الانف والجيوب الأنفية.



