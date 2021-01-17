برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل

الأحد 17/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن تلوث مياه النيل، ما يتسبب في خطورة علي المواطنين.

وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أن التلوث أدي إلى نفوق الأسماك، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة بصفة عاجلة لتقييم مدى صلاحية مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعالجة أثار السدة الشتوية التي هي سبب تلوث المياه.

وكانت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن مفر الشيخ، أكدت أنها تقدمت بطلب عاجل لتشكيل لجنة للتحقق من وضع وحالة مياه الشرب بمدن دسوق وفوه ومطوبس وباقي مدن جانبي النيل فرع رشيد، وذلك لوجود تلوث في مياه النيل بتلك المناطق بسبب السدة الشتوية التي تحدث كل عام.

وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.

برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل
برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل
برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل
برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل
برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل
برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن تلوث مياه النيل

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