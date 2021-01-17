النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة "المرابطون" الإرهابية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام ٢٠١١ خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وأثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرين منهم المتهمين الهاربين، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

أخبار تهمك

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 21 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»