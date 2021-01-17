ننشر رابط الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 (وزارة القوى العاملة)

الأحد 17/يناير/2021 - 03:49 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

ننشر رابط الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 (وزارة القوى العاملة) 

يبحث الكثير من المواطنين المستفدين عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 الدفعة الخامسة ،حيث يتمكن المواطنين بصرف هذه المنحة المستحقه بالرقم القومي في العمالة الغير منتظمة 2021 ،ونشير إليكم بكافة التفاصيل الهامة الخاصة بالدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021

منحة العمالة غير المنتظمة
تعد هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة من توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد التضرر للبعض المواطنين الذين لا يمتلكون مصدر رزق ثابت يوفر لهم حياة كريمة، من الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فكلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ قيمة 500 جنية شهريا لهذه المواطنين للمنحة ،ولذلك يتم صرفها هذه المنحة حتى الانتهاء من الأزمة الراهنة التي تواجهها البلاد ،وأن موعد بدء صرف الدفعة الخامسة ستكون يوم 17 يناير 2021

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
تسهيلا على المواطنين في معرفة منحة العمالة بشهر يناير 2021 ،لقد وفرت وزارة القوي العاملة الموقع الرسمي الخاص بها بهذه المنحة الغير منتظمة من خلال القيام بالضغط «هنا»، ثم يقوم المواطن بالضغط على الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، ويتبع ذلك بكتابة الرقم القومى وتحديد المحافظة التابع لها، وأخيرا النقر على استعلام عن المنحة،للحرص على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد

ننشر رابط الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 (وزارة القوى العاملة) 

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