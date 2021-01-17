تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الأحد 17/يناير/2021 - 03:50 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم السبت المقبل، ضمت منافسات بطولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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